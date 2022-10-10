ЕС не доверяет официальной информации России по взрыву на Крымском мосту — ЕК
16:12 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз не считает официальную информацию властей России относительно взрыва на Крымском мосту, который произошел 8 октября, заслуживающей доверия. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Из Москвы поступает столько информации, которая не заслуживает доверия. Мы не видим и не знаем, что там (в Крыму — прим. ТАСС) происходит. Я бы не придал даже капельки доверия тому, что они говорят», — сказал он, комментируя по просьбе журналистов информацию о том, что взорванный на Крымском мосту грузовик проезжал через территорию Болгарии, которая является членом ЕС.
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