ЕС не доверяет официальной информации России по взрыву на Крымском мосту — ЕК

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не считает официальную информацию властей России относительно взрыва на Крымском мосту, который произошел 8 октября, заслуживающей доверия. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Из Москвы поступает столько информации, которая не заслуживает доверия. Мы не видим и не знаем, что там (в Крыму — прим. ТАСС) происходит. Я бы не придал даже капельки доверия тому, что они говорят», — сказал он, комментируя по просьбе журналистов информацию о том, что взорванный на Крымском мосту грузовик проезжал через территорию Болгарии, которая является членом ЕС.