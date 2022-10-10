Русскоязычные хакеры атаковали сайты аэропортов США - CNN
21:20 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сайты ряда американских аэропортов подверглись кибератаке, за нападением, как утверждается, стоит группа русскоязычных хакеров, сообщил в понедельник телеканал Си-эн-эн.
По заявлениям телеканала, утром DDoS-атаке подверглись 14 американских воздушных гаваней, в том числе аэропорты Атланты и Лос-Анджелеса. Си-эн-эн утверждает, что аэропорты были в списке целей группировки Killnet.
Отмечается, что кибератаки не повлияли на работу аэропортов, однако на некоторое время усложнили поиск информации о рейсах для пассажиров.
НОВОСТИ
- 20:40 10.10.2022
- «Газпром» уже обнаруживал на «Северном потоке» взрывные устройства НАТО в 2015 году
- 20:00 10.10.2022
- Восстановительные работы на Крымском мосту могут завершить в течение 1,5 месяца — Аксенов
- 19:20 10.10.2022
- Давление в неповрежденной нитке «Северного потока — 2» снижено в целях предосторожности
- 19:04 10.10.2022
- Ветеран ВОВ Виктор Каратаев дал напутствие мобилизованным москвичам
- 18:40 10.10.2022
- Мировой экономике грозит рецессия в 2023 году — главы МВФ и Всемирного банка
- 18:00 10.10.2022
- СБУ объявила в розыск ряд российских государственных деятелей
- 17:32 10.10.2022
- В офисе Зеленского призвали жителей Украины не пользоваться вечером электричеством
- 17:28 10.10.2022
- «Роснефть» начала поставлять индийской компании Nayara Energy катализатор гидроочистки
- 17:12 10.10.2022
- ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на николаево-криворожском направлении
- 17:00 10.10.2022
- В Крыму предложили запретить выезд из РФ военнообязанным мужчинам во время мобилизации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать