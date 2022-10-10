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НОВОСТИ

Русскоязычные хакеры атаковали сайты аэропортов США - CNN

21:20 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сайты ряда американских аэропортов подверглись кибератаке, за нападением, как утверждается, стоит группа русскоязычных хакеров, сообщил в понедельник телеканал Си-эн-эн.

По заявлениям телеканала, утром DDoS-атаке подверглись 14 американских воздушных гаваней, в том числе аэропорты Атланты и Лос-Анджелеса. Си-эн-эн утверждает, что аэропорты были в списке целей группировки Killnet.

Отмечается, что кибератаки не повлияли на работу аэропортов, однако на некоторое время усложнили поиск информации о рейсах для пассажиров.

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