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Оплата счетов за электричество становится непосильной ношей для больниц в Нидерландах

19:10 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больницы Нидерландов обеспокоены резким ростом цен на электричество и просят парламент оказать финансовую помощь. Об этом говорится в распространенном во вторник письме Голландской ассоциации больниц, направленном в главный законодательный орган страны.

«Ситуация действительно может стать очень серьезной для многих больниц», — заявил председатель ассоциации Ад Мелкерт. По его словам, ожидается, что в этом году затраты на электричество вырастут на 43% по сравнению с 2021 годом, а в 2023 году — на 175%, если сравнивать с 2021 годом. Расчеты произведены компанией Intrakoop («Интракоп»), которая централизовано заключает контракты на поставку больницам электричества.

В Голландской ассоциации больниц отмечают, что такое резкое увеличение непосильно, в том числе в связи с тем, что учреждения здравоохранения недавно взяли на себя новые обязательства в области надлежащего ухода за пациентами, оцифровки данных и в сфере устойчивого развития. Кроме того, в больницах не хватает персонала, для найма которого также требуются средства.

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