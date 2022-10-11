Оплата счетов за электричество становится непосильной ношей для больниц в Нидерландах
19:10 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ситуация действительно может стать очень серьезной для многих больниц», — заявил председатель ассоциации Ад Мелкерт. По его словам, ожидается, что в этом году затраты на электричество вырастут на 43% по сравнению с 2021 годом, а в 2023 году — на 175%, если сравнивать с 2021 годом. Расчеты произведены компанией Intrakoop («Интракоп»), которая централизовано заключает контракты на поставку больницам электричества.
В Голландской ассоциации больниц отмечают, что такое резкое увеличение непосильно, в том числе в связи с тем, что учреждения здравоохранения недавно взяли на себя новые обязательства в области надлежащего ухода за пациентами, оцифровки данных и в сфере устойчивого развития. Кроме того, в больницах не хватает персонала, для найма которого также требуются средства.
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