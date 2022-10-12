Венгрия перед встречей ЕС в Праге выступила против новых санкций в отношении РФ
11:05 12.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия выступает против дополнительных энергетических санкций в отношении России и надеется, что от Евросоюза не последует новых предложений в этой области. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в преддверии неформальной встречи министров энергетики стран ЕС в Праге.
«Ошибочные санкции Брюсселя вызвали энергетический кризис в Европе. К сожалению, не только цены, но и предложения Европейской комиссии оказались совершенно оторванными от реальности. Мы должны вернуться к здравому смыслу, иначе у нас будут большие проблемы», — написал глава венгерского МИД в социальных сетях.
«Сегодня в Праге проходит встреча министров энергетики стран ЕС. Будем надеяться, что больше не будет „великих“ идей от Брюсселя», — добавил Сийярто, курирующий в правительстве Венгрии вопросы международного сотрудничества в области энергетики.
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