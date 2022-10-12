РФ готова перенаправить объемы с «Северных потоков» через Турцию в Европу

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова перенаправить объемы поставок с «Северных потоков» в Черное море, через Турцию в Европу, если партнеры заинтересованы в этом. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Утраченный объем транзита по „Северным потокам“, по дну Балтийского моря, мы могли бы перевести и в регион Черного моря. И сделать таким образом основными маршрутами поставок нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры», — сказал Путин.