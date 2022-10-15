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НОВОСТИ

На Russpass появился гид по объектам уличного искусства

15:51 15.10.2022

Специальный гид, посвященный объектам уличного искусства, появился в сервисе Russpass. Он объединяет 27 достопримечательностей и туристических мест, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Найти гид можно на специальной странице проекта «От заката до рассвета» (3cities.russpass.ru) в разделе «Гайды». Рядом с каждым объектом есть ссылка на карту, которая позволит спланировать маршрут по городу. Среди московских проектов - дизайн-завод «Флакон», арт-кластеры «Артплей» и «Винзавод», центр «Хлебозавод», творческий квартал в Измайлово и еще несколько общественных пространств. В Санкт-Петербурге гидом упоминаются авторские граффити в креативном пространстве «Севкабель порт», масштабная работа российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса площадью 250 кв. м. В Нижнем Новгороде объекты современного искусства расположены на центральных улицах.

Также проект «От заката до рассвета» предлагает воспользоваться гидом «Смотри шире», в котором собраны места для фотосессий в трех городах. Там же есть пешеходные маршруты по главным достопримечательностям, а в разделе «Спецпредложения» - билеты на обзорные экскурсии на двухэтажных автобусах по единому тарифу для Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Напомним, созданный по инициативе правительства Москвы цифровой сервис Russpass помогает туристам планировать путешествие по России, сейчас там собрано 5,5 тыс. турпредложений по регионам РФ. Пользователи ресурса могут забронировать гостиницы, купить железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане и многое другое. Можно быстро составить свой маршрут по выбранным туристическим местам или воспользоваться готовым предложением.

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