Воздушный шар с туристами из Испании упал в Турции, два человека погибли
16:12 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое туристов из Испании погибли, трое получили травмы в результате падения воздушного шара в турецкой Каппадокии во вторник. Об этом сообщила администрация провинции Невшехир, где расположен популярный среди иностранцев курорт.
По информации властей, инцидент произошел при снижении воздушного шара в районе местечка Кавак, где он из-за сильного ветра «совершил жесткую посадку». Выпавшие из корзины шара двое туристов погибли, трое госпитализированы, говорится в сообщении.
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