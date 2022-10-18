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Воздушный шар с туристами из Испании упал в Турции, два человека погибли

16:12 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое туристов из Испании погибли, трое получили травмы в результате падения воздушного шара в турецкой Каппадокии во вторник. Об этом сообщила администрация провинции Невшехир, где расположен популярный среди иностранцев курорт.

По информации властей, инцидент произошел при снижении воздушного шара в районе местечка Кавак, где он из-за сильного ветра «совершил жесткую посадку». Выпавшие из корзины шара двое туристов погибли, трое госпитализированы, говорится в сообщении.

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