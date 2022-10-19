Сирия и ХАМАС перевернули страницу прошлого и восстановили отношения — глава делегации
16:00 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исламское движение ХАМАС выступает за возвращение в нормальное русло отношений с Сирией, которая поддерживает силы палестинского сопротивления. Об этом, как сообщил телеканал «Аль-Маядин», заявил в среду на пресс-конференции в Дамаске заместитель главы политбюро движения Халиль аль-Хайя. Ранее он в составе палестинской делегации участвовал во встрече с президентом арабской республики Башаром Асадом.
«Сирия и ХАМАС перевернули страницу прошлого, восстановили доверие и вернулись к сотрудничеству, — отметил он. — Мы исправили те ошибки, которые не соответствуют нашему курсу на совместное противодействие израильским планам».
В феврале 2012 года члены ХАМАС в Сирии перешли на сторону антиправительственных группировок, которые пытались отстранить от власти президента Асада. В июне 2022 года во время визита в Бейрут глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил о намерении восстановить отношения с Дамаском. Посредником между сторонами выступила шиитская партия «Хезболлах».
НОВОСТИ
- 16:46 19.10.2022
- Собянин: В Москве приняты все меры по охране общественного порядка и стратегических объектов
- 16:32 19.10.2022
- Прожиточный минимум в 2024 году, предварительно, составит 15 049 рублей — Минтруд РФ
- 16:12 19.10.2022
- Израиль поддерживает Украину, но по-прежнему не будет поставлять ей оружие — министр
- 15:38 19.10.2022
- В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях появится тероборона
- 15:23 19.10.2022
- Президент ввел три уровня готовности в граничащих с Украиной и остальных регионах РФ
- 15:01 19.10.2022
- Путин подписал указ о введении военного положения в новых регионах России
- 14:32 19.10.2022
- До 40% жителей Херсонской области выехали из региона — Сальдо
- 14:12 19.10.2022
- Матвиенко просит разобраться с выросшими «до небес» ценами на снаряжение мобилизованных
- 14:00 19.10.2022
- Нидерланды вернули лицензии компании для обслуживания «Турецкого потока»
- 13:32 19.10.2022
- ЕС удалось за 8 месяцев сократить на две трети зависимость от газа из РФ — Еврокомиссия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать