Сирия и ХАМАС перевернули страницу прошлого и восстановили отношения — глава делегации

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исламское движение ХАМАС выступает за возвращение в нормальное русло отношений с Сирией, которая поддерживает силы палестинского сопротивления. Об этом, как сообщил телеканал «Аль-Маядин», заявил в среду на пресс-конференции в Дамаске заместитель главы политбюро движения Халиль аль-Хайя. Ранее он в составе палестинской делегации участвовал во встрече с президентом арабской республики Башаром Асадом.

«Сирия и ХАМАС перевернули страницу прошлого, восстановили доверие и вернулись к сотрудничеству, — отметил он. — Мы исправили те ошибки, которые не соответствуют нашему курсу на совместное противодействие израильским планам».

В феврале 2012 года члены ХАМАС в Сирии перешли на сторону антиправительственных группировок, которые пытались отстранить от власти президента Асада. В июне 2022 года во время визита в Бейрут глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил о намерении восстановить отношения с Дамаском. Посредником между сторонами выступила шиитская партия «Хезболлах».