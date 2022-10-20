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Калиматов: Ингушетия решает вопрос с дефицитом мест в школах и детсадах благодаря федеральному Центру

15:37 20.10.2022

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 Махмуд-Али Калиматов отмечает важность участия Центра
в развитии системы образования в Ингушетии. 
Фото с сайта www.ingushetia.ru
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов заявил, что поддержка со стороны федеральных властей в регионе помогает преодолеть дефицит мест в образовательных учреждениях.

На протяжении долгого времени в Ингушетии остро стояла проблема нехватки мест в школах и детских садах. Из-за этого десятки школ вынуждены заниматься в две смены, что создает неудобства для всех участников образовательного процесса. Глава республики Махмуд-Али Калиматов неоднократно обращал внимание на данную проблему.

Сейчас в ситуации наметились изменения. В рамках нацпроектов «Образование» и «Демография», а также ФЦП «Сейсмика» и «Стимул» в Ингушетии ведется строительство 32 школ и 20 детских садов. Это не только позволит снизить нагрузку на уже имеющиеся образовательные учреждения, но и даст региону 3224 новых рабочих места.

Согласно плану, 21 школа и 7 детских садов будут доведены до состояния технической готовности уже в текущем году. Как следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, республика получит около 1 миллиарда рублей из резервного фонда на завершение строительства этих объектов.

Как отметил Махмуд-Али Калиматов, без вмешательства в ситуацию федерального Центра решение вопроса с нехваткой мест в школах и детских садах не представлялось возможным.

«С нашим дефицитным региональным бюджетом, который к тому же с 2019 года находится под мерами бюджетного принуждения, мы не смогли бы построить необходимое количество школ и детских садов», – указал Калиматов.

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