Дорожники начали демонтаж пролетов на правой части Крымского моста
16:32 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дорожники начали демонтировать правую часть автодорожного полотна Крымского моста, говорится в сообщении Росавтодора.
«Дорожники приступили к демонтажу поврежденных правых пролетных строений автодорожной части Крымского моста. Работы на мостовом переходе ведутся круглосуточно, сейчас в них задействовано 410 человек и 40 единиц техники», — отмечается в сообщении.
Ранее была усилена левая часть пролетных строений на мосту, произведены динамические и статические испытания конструкции.
«Сейчас дорожники демонтируют разрушенное пролетное строение правой стороны автодорожной части мостового перехода. Оно будут разрезано на блоки, которые с помощью плавучих кранов погрузят на баржи и вывезут из акватории на площадки складирования», — отметили в Росавтодоре.
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