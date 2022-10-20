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Дорожники начали демонтаж пролетов на правой части Крымского моста

16:32 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дорожники начали демонтировать правую часть автодорожного полотна Крымского моста, говорится в сообщении Росавтодора.

«Дорожники приступили к демонтажу поврежденных правых пролетных строений автодорожной части Крымского моста. Работы на мостовом переходе ведутся круглосуточно, сейчас в них задействовано 410 человек и 40 единиц техники», — отмечается в сообщении.

Ранее была усилена левая часть пролетных строений на мосту, произведены динамические и статические испытания конструкции.

«Сейчас дорожники демонтируют разрушенное пролетное строение правой стороны автодорожной части мостового перехода. Оно будут разрезано на блоки, которые с помощью плавучих кранов погрузят на баржи и вывезут из акватории на площадки складирования», — отметили в Росавтодоре.

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