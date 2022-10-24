Команда Трампа разрабатывает стратегию оспаривания итогов выборов в Конгресс — СМИ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп разрабатывает стратегию, чтобы оспорить результаты промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре. Как в воскресенье сообщил журнал «Роллинг стоун» со ссылкой на источники, Трамп видит в них «генеральную репетицию» президентских выборов 2024 года.

По сведениям источников журнала, в последние месяцы Трамп провел ряд личных и онлайн-встреч, на которых шла речь о перспективе опротестовать результаты ноябрьских выборов. На этих совещаниях сторонники Трампа, адвокаты, активисты Республиканской партии и приверженцы движения MAGA (Make America Great Again, главный лозунг кампании Трампа — прим. ТАСС) часто обсуждали «тактику выжженной земли» и разработали сценарии «агрессивного оспаривания» итогов выборов, особенно там, где победитель не будет объявлен в первую после голосования ночь. В случае малейшего сомнения в законности победы команда Трампа планирует развернуть ожесточенные судебные баталии и организовать «блицкриг в СМИ».

Трампу уже предоставили сведения о готовности к таким действиям однопартийцев в нескольких штатах, но в фокусе его внимания находится противостояние кандидата от демократов Джона Феттермана и представителя республиканской партии Мехмета Оза на выборах в Сенат штата Пенсильвания. Обсуждая на встречах возможные проблемы на выборах 2022 года, он также закладывает фундамент для президентской гонки 2024 года, на которой штат Пенсильвания, вероятно, вновь будет иметь решающее значение, пишет журнал. Как сообщил ему один из источников, неоднократно обсуждавший с Трампом потенциальное судебное разбирательство после обнародования результатов гонки Оз — Феттерман, Трамп рассматривает это как «генеральную репетицию» президентской гонки 2024 года.

Трамп убежден в том, что результаты голосования в Филадельфии (штат Пенсильвания) в 2020 году были сфальсифицированы, потому на этот раз в частном порядке приказал сторонникам сконцентрировать там дополнительные силы. По словам источников, экс-глава государства интересовался у представителей Республиканской партии в Пенсильвании, что они делают для того, чтобы демократы не смогли «украсть [победу], как они сделали это в прошлый раз в Филадельфии».

На ноябрьских выборах в Конгресс будут избираться все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора. В настоящее время в нижней палате Конгресса большинство кресел занимают демократы, а в Сенате установился паритет: каждой из двух партий принадлежит по 50 мест.