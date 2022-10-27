США должны прекратить поставки оружия Тайваню и усугублять свои ошибки — Минобороны КНР
14:12 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай призывает США прекратить поставки вооружений Тайваню и перестать допускать новые ошибки по тайваньскому вопросу. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник Тань Кэфэй.
«Мы призываем американскую сторону прекратить поставки вооружений Тайваню, разорвать военные связи с островом и не совершать одну ошибку за другой по тайваньскому вопросу», — указал представитель ведомства.
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