Москва примет ответные меры в случае конфискации Брюсселем ее замороженных активов — МИД
17:12 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия примет соответствующие ответные меры, если Евросоюз примет решение о конфискации замороженных российских активов. Об этом в ходе брифинга в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Если дело дойдет до реальных изъятий активов россиян или наших государственных резервов, то Россия предпримет соответствующие меры в ответ», — сказала она.
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