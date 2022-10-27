Москва примет ответные меры в случае конфискации Брюсселем ее замороженных активов — МИД

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия примет соответствующие ответные меры, если Евросоюз примет решение о конфискации замороженных российских активов. Об этом в ходе брифинга в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если дело дойдет до реальных изъятий активов россиян или наших государственных резервов, то Россия предпримет соответствующие меры в ответ», — сказала она.