Голландская полиция задержала трех активистов, пытавшихся испортить картину «Девушка с жемчужной сережкой»

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Нидерландов задержала трех активистов-экологов, которые пытались испортить всемирно известную картину «Девушка с жемчужной сережкой», выставленную на показ в музее «Маурицхёйс». Об этом говорится в распространенном в четверг в «Твиттере» сообщении правоохранительных органов.

«Мы только что задержали трех человек при попытке нанести ущерб общественному достоянию, — отметили блюстители порядка. — В настоящее время ведется расследование инцидента».

Ранее Нидерландская телерадиовещательная корпорация распространила кадры с двумя активистами в футболках с надписью Just stop oil («Просто остановите нефть»). Один из них приклеивает себя к картине и обливается томатным супом, в то время как второй обращается к собравшимся людям с вопросом о том, как они себя чувствуют, когда что-то прекрасное уничтожается на их глазах.

Согласно информации Информационного агентства Нидерландов АНП, сама картина, написанная голландским художником Яном Вермеером (1632-1675) и являющаяся центральным элементом постоянной экспозиции музея «Маурицхёйс», не пострадала.