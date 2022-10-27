В Подмосковье появится производство городской уличной мебели

17:58

Компания «Макс Групп» при поддержке Корпорации развития Московской области модернизирует производство в Раменском городском округе и закупит новое оборудование для изготовления уличной мебели, которую устанавливают в парках, скверах и на прилегающих дворовых территориях Москвы и Подмосковья.

«Планируемый объем инвестиций в производство ООО «Макс Групп» оценивается более чем в 115 млн руб. В рамках реализации инвестпроекта компания закупит современные станки отечественного производства – взамен импортных. Новое оборудование предназначено для трех цехов: деревообрабатывающего, металлообрабатывающего и сборочного. Производство расширится, поэтому компания планирует увеличить и количество рабочих мест для местного населения – до 60 человек», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Макс Групп» существует с 2013 года. Это отлаженное и перспективное производство, которое играет серьезную роль в деле благоустройства подмосковных городов и московских районов. Компания изготавливает лавочки, скамейки, качели, различные виды заборов, элементы детских игровых площадок, то есть все, что устанавливается в зелёных городских зонах и во дворах.

«На текущий момент наше производство заточено под исполнение государственных заказов. Мы обеспечиваем продукцией все государственные бюджетные учреждения юго-восточного административного округа Москвы, подмосковных Ступино и Фрязино. Кроме того, осуществляем поставки в Тамбовскую область и Ямало-Ненецкий АО. Более того, мы не только поставляем продукцию, но и сами занимаемся благоустройством. Помимо нашего основного направления работы, в будущем ООО «Макс Групп» будет развивать продажу в розницу садово-дачной мебели. Также планируем освоить новую для нас технологию – литье лавочек из архитектурного бетона», – отметил генеральный директор ООО «Макс Групп» Александр Меньшов.

По словам инвестора, компания успешно преодолела заминку в производстве, связанную с нехваткой запчастей для станков зарубежного производства. Оперативно найдены и сейчас закупаются достойные аналоги – станки, которые выпускают в Твери и на Урале. Это, в частности, лазерные станки, станки по нарезке металла, фрезерные станки, распилочный станок. Благодаря такой экстренной модернизации станочного парка, компания не только не снизила, но и нарастила темпы производства.

«Объем реализации продукции компании по итогам прошлого года составил порядка 150 миллионов рублей, а за 9 месяцев 2022 года – уже более 300 миллионов. «Макс Групп» – важное звено в уличном благоустройстве городских территорий. Удобные, современные скамейки в парках; безопасные и приятные глазу детские качели во дворах – это далеко не мелочи, а то, что определяет облик наших городов и делает городскую среду комфортной и дружелюбной к людям. Для нас ценно, что компания развивает своё производство именно при участии Корпорации развития Московской области», – прокомментировал генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.