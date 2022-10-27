Игорь Сечин: Мировой энергокризис возник из-за недоинвестирования в нефтяную отрасль

18:10

Одним из источников нынешнего мирового энергокризиса стало колоссальное недоинвестировании в отрасль, а не события в Украине и пандемия, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на XV Веронском Евразийском экономическом форуме 27 октября. По его словам, к недофинансированию привела «безответственная и авантюристическая политика ускоренного «зеленого» перехода», а антироссийские санкции стали мощнейшим дополнительным катализатором энергокризиса и инфляции.

«Огромные инвестиции в возобновляемую энергетику, размер которых за последние 7 лет превысил невероятные 2,6 трлн долларов, не принесли результата: доля возобновляемых источников за этот же период выросла лишь на три процентных пункта, - отметил Сечин. - Здесь кроется причина недоинвестирования в традиционную энергетику и текущего состояния мирового энергорынка».

По словам главы «Роснефти», накопленный недостаток инвестиций, а также отказ от российских углеводородов, приводят к острому дефициту энергоресурсов в мире и росту цен, «раскручивая инфляционную спираль по всему миру».

«По прогнозу JP Morgan, при сохранении текущих инвестиционных трендов, мировой дефицит энергии, наблюдаемый в 2022 году, к 2030 году вырастет в 7 раз. Для ликвидации этого дефицита, необходимо ежегодно увеличивать инвестиции в традиционную энергетику в среднем на 100 млрд долларов до 2030 года, в том числе в нефтяную отрасль – на 44 млрд долларов», - заявил Сечин в своем выступлении.

По словам президента компании SOCAR Ровшана Наджафа, который также выступал на специальной сессии форума, европейскому сообществу не стоит забывать о высокой инерционности углеводородной энергетики, которая в не способна маневрировать вслед за стремительно меняющимися трендами. Об этом, по его словам, стоит задуматься тем, кто намеревается полностью исключить углеводороды из своего стратегического планирования. «От старта любого проекта до поставки энергии требуется от 5 до 10 лет и, если сегодня покупатели обращаются к вам за энергией, это не значит, что мы сможем ее поставлять на следующий день», - заявил Наджаф.

Он отметил, что нефтяная отрасль воспринимается как какая-то грязная и которую по мере возможности необходимо избегать. «Но жизнь учит нас тому, что как минимум до 2040-2050 годов энергия потребуется. И я это говорю не только с точки зрения поставщика, коим я являюсь. Я думаю, мы должны помнить, что нефть играет важную роль в промышленности и, следовательно, цены на нефть влияют на производителей удобрений, на безопасность пищевых продуктов», - считает глава SOCAR.

По словам Наджафа, SOCAR видит в российских энергокомпаниях надежных партнеров и компания готова продолжать сотрудничество: «В заключении я хотел бы сказать, что с нашими партнерами, и особенно с российскими компаниями, мы готовы сотрудничать. Мы видим взаимную прибыль и взаимную выгоду».