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НОВОСТИ

Китай окажет поддержку России в реализации целей стратегии развития — глава МИД КНР

22:40 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Китая намерено оказать поддержку Россией в достижении ею целей стратегии развития. Об этом в четверг в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Китай в будущем будет решительно поддерживать российскую сторону в том, чтобы под руководством президента Владимира Путина российский народ преодолел трудности, устранил все помехи и реализовал цели стратегии развития, а также достиг дальнейшего прогресса в укреплении статуса России как державы на международной арене», — приводятся его слова в сообщении МИД КНР.

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