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Китай высоко оценивает слова Путина на «Валдае» по тайваньскому вопросу

11:20 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин высоко ценит позицию президента России Владимира Путина по тайваньскому вопросу, озвученную на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом в пятницу заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы высоко ценим позицию президента Путина», — подчеркнул Ван Вэньбинь в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать слова российского лидера о Тайване, сказанные на «Валдае».

Путин отметил на «Валдае», что позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: Москва считает остров неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. По его словам, посещения Тайваня высшими должностными лицами Соединенных Штатов воспринимаются в России как провокация.

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