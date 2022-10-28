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НОВОСТИ

СК РФ установил украинского военного, приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе

15:12 28.10.2022

Следственный комитет РФ установил личность украинского военного, отдававшего приказы блокировать гуманитарные коридоры и использовать мирных граждан в качестве живого щита в Мариуполе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В настоящее время продолжается работа с военнослужащими полка специального назначения „Азов“. осуществлявшими общую координацию действий на территории Мариуполя. Установлена личность командующего группировки войск „Юг“ и „Восток“ генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров в целях недопущения выхода из города мирного населения и использования жителей в качестве живого щита. Штабом обороны под командованием Павлюка было предписано уничтожать всех лиц, перемещавшихся по территории Мариуполя, в том числе женщин и детей, не представляющих угрозы для украинских военнослужащих. В настоящее время в отношении Павлюка вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, принимаются меры к его розыску и аресту», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что во взаимодействии с ФСБ России продолжается установление командиров подразделений ВСУ и Нацгвардии, причастных к совершению конкретных преступлений против мирного населения. «Так, на сегодняшний день установлены начальник штаба артиллерии националистического полка „Азов“ Лукащук и командир артиллерийской батареи 55 бригады ВСУ Юнак, которые непосредственно координировали действия артиллерийских расчетов и лично руководили обстрелами позиций союзных войск, а также жилых кварталов города и эвакуирующихся мирных жителей. В настоящее время они доставлены в Ростовскую область, где с их участием проводятся следственные действия и оперативные мероприятия», — заключили в СК.

Решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 г. украинский националистический полк «Азов» признан террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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