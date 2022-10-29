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НОВОСТИ

Специалисты Британии приняли прямое участие в атаке на Севастополь — Захарова

18:00 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские специалисты приняли прямое участие в террористической атаке киевского режима на Севастополь. Об этом написала в субботу в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Преступное лицемерие, — отметила дипломат. — Во время прямого участия британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь посол Британии [в Москве Дебора Броннерт] возлагает цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий».

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