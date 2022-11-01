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Содержание нефтепродуктов в реке Томь превышено в 286 раз — Росприроднадзор

17:40 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Содержание нефтепродуктов в реке Томь рядом с закрытым городом Северск под Томском в некоторых местах превышено в 286 раз, сообщила в своем телеграм-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова во вторник.

«К нам обратились жители Томской области: рядом с ЗАТО Северск река Томь стала похожа на тягучий мазут. В соцсетях также появилось видео. Инспекторы Росприроднадзора выехали на место, осмотрели загрязненную реку и береговую линию. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды — содержание нефтепродуктов в некоторых точках превышено до 286 раз!» — отмечается в сообщении.

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