Путин заявил о необходимости непрерывно совершенствовать вооружение
16:32 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российское вооружение должно постоянно совершенствоваться, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии.
«Вооружение <…> должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным», — подчеркнул он.
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