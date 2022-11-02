Путин заявил о необходимости непрерывно совершенствовать вооружение

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское вооружение должно постоянно совершенствоваться, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии.

«Вооружение <…> должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным», — подчеркнул он.