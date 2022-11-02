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НОВОСТИ

Банки в шести странах ЕС получили от Moody's негативный прогноз

18:15 02.11.2022 Источник: Интерфакс

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз для банков Германии, Италии, Чехии, Венгрии, Польши и Словакии на "негативный" со "стабильного" на фоне ухудшения экономической ситуации из-за энергетического кризиса и высокой инфляции.

Эта группа включает страны, которые больше всего подвержены негативному влиянию высоких цен на энергоресурсы и рискам введения ограничений на доступ к ним.

"Мы ожидаем дальнейшего ухудшения операционных условий", - говорится в сообщении Moody's. Агентство ожидает снижения качества банковских кредитов, прибыльности и доступа к финансированию.

"Рост цен повлияет на кредитоспособность многих предприятий и домохозяйств, спровоцировав образование новых проблемных кредитов", - отмечает аналитик Moody's Луиза Велин.

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