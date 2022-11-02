В принятом Мосгордумой бюджете Москвы социальные расходы составят более 50%
18:55 02.11.2022
В Москве городской Думой сразу в трех чтениях принят бюджет Москвы на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов. В главном финансовом документе мегаполиса сохранились все приоритеты, которые обычно присутсвуют в нем в последние годы - он остался социально-ориентированным, программным и инвестиционным.
Нужно отметить, что бюджет формировали в сложных экономических условиях, которые возникли из-за масштабного санкционного давления, а также финансовой блокады РФ. Тем не менее, финансовый сектор правительства Москвы постарался, чтобы бюджет и его траты соответствовали интересам города и москвичей.
В частности, более половины (54%) городского бюджета в 2023 году будет направлено на финансирование социальных программ — здравоохранения, социальной поддержки, образования, физической культуры и спорта, культуры. Также планируется в полном объеме выполнить все социальные обязательства, которые традиционно берет на себя город.
Отметим, в финансовом документе предусматривается индексация социальных выплат для горожан старшего поколения и семей с детьми на 10% с 1 января 2023 года. Предполагается увеличить минимальный размер пенсии с городской доплатой с 21 193 до 23 313 руб. в месяц. Доплаты от города смогут получить более 2 млн столичных пенсионеров.
Будет продолжена выполнение всех ключевых инфраструктурных транспортных и промышленных проектов Москвы, которые обеспечивают ее активное развитие и гарантируют рост качества жизни местных жителей.
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