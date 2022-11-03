Бюджет РФ в октябре недополучил 7,5 млрд руб. нефтегазовых доходов — Минфин

13:32

Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в октябре оказались ниже прогноза на 7,5 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина РФ.

«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2022 года составило -7,5 млрд руб.», — поясняется в сообщении.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета РФ, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре 2022 года в размере 282,8 млрд рублей, отмечает министерство.

«Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +275,2 млрд руб.», — сказано в сообщении.