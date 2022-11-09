Ракета КНДР пролетела около 250 км — Минобороны Японии

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запущенная КНДР в среду баллистическая ракета пролетела около 250 км при максимальной высоте полета — 50 км. Об этом заявил журналистам министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

«Северная Корея запустила одну баллистическую ракету. Она пролетела 250 км, максимальная высота полета составила 50 км», — сказал он. По его словам, ракета упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Никакого ущерба морским и воздушным судам не зафиксировано.

С начала года КНДР произвела уже свыше 30 ракетных запусков, 13 из которых пришлись только на ноябрь.