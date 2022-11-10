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Прибыль Сбербанка с начала года превысила 50 миллиардов рублей

09:50 10.11.2022

Сбербанк России в октябре 2022 года получил 122,8 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. Это позволило кредитной организации получить положительный финансовый результат за 10 месяцев текущего года, рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам в рамках Finopolis.

«По итогам 10 месяцев Сбер восстановил прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей», – сообщил Герман Греф.

По его словам, бизнес показывает хороший рост: розничный портфель с начала года прибавил 9%, корпоративный вырос на 11,9% без учета валютной переоценки. «Ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень второго полугодия 2021 года», – сказал он.

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