Талибы запретили женщинам посещать парки развлечений в Кабуле — СМИ
14:32 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), запретили женщинам посещать городские парки развлечений в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщила в четверг газета «Хашт-э субх» со ссылкой на местные источники.
По ее данным, в среду женщин попросили покинуть парки аттракционов в нескольких районах Кабула. Сотрудники правопорядка аргументировали данную просьбу указом со стороны властей. В тот же день на странице одного из парков в «Фейсбуке» (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) появилось объявление, в котором говорилось, что женщинам отныне запрещено посещать городские парки развлечений. Вскоре публикация была удалена.
Агентство Рейтер проинформировало, что представитель афганского министерства добродетели и порока подтвердил факт введения запрета, однако подробностей причины подобного решения не привел.
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