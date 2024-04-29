Маск – о соглашении между США и Украиной: Это - безумие. Вечная война

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск считает безумием выработку соглашения о безопасности Украины, которое должно определить уровень ее поддержки на следующие 10 лет. Об этом он написал в соцсети X.

«Это безумие. Вечная война», — прокомментировал Маск сообщение американского миллиардера и предпринимателя Дэвида Сакса, написавшего на свой странице, что «Украина работает над соглашением о безопасности с США, которое определит уровень поддержки на следующие 10 лет». Сакс отметил, что сумма в $61 млрд, одобренная в Вашингтоне в рамках последнего пакета помощи, была только началом.