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Жерар Депардье заключен под стражу парижской полицией - СМИ

13:00 29.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская полиция заключила под стражу актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что артист был вызван на допрос в комиссариат полиции в Париже.

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