Жерар Депардье заключен под стражу парижской полицией - СМИ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская полиция заключила под стражу актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что артист был вызван на допрос в комиссариат полиции в Париже.