В регионах должен быть сформирован запас лекарств не менее чем на 4 месяца - Минздрав

14:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запас лекарственных препаратов в российских регионах должен быть сформирован не менее чем на четыре месяца, соответствующее поручение дал Минздрав. Об этом в субботу сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.



«Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество — не менее четырех месяцев запаса — лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы. Это минимальный объем по запасам, которые должны иметь медицинские организации», — сказал он.



