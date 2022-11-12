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НОВОСТИ

В регионах должен быть сформирован запас лекарств не менее чем на 4 месяца - Минздрав

14:55 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запас лекарственных препаратов в российских регионах должен быть сформирован не менее чем на четыре месяца, соответствующее поручение дал Минздрав. Об этом в субботу сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество — не менее четырех месяцев запаса — лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы. Это минимальный объем по запасам, которые должны иметь медицинские организации», — сказал он.

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