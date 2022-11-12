Перед началом саммита Байден перепутал Камбоджу с Колумбией
19:10 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его лидерство в качестве председателя АСЕАН, а также за то, что он пригласил всех нас», — сказал американский лидер, имея в виду премьер-министра Камбоджи Хун Сена.
Байден уже не в первый раз допускает эту оговорку. Перед вылетом в свое зарубежное турне американский президент в разговоре с журналистами в Белом доме уже путал Камбоджу с Колумбией. «В первую очередь я еду в Каир для работы в сфере защиты окружающей среды, потом я направляюсь в Колумбию, а затем… Я имею в виду Камбоджу, это я подумал о Западном полушарии… А затем я еду в Индонезию», — заявил он тогда.
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