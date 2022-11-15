США на саммите G20 обвинили РФ в «неспровоцированной агрессии» против Украины — Лавров

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и их союзники в ходе саммита G20 обвинили Россию в «неспровоцированной агрессии» против Украины. Об этом заявил журналистам во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своего участия в саммите Группы двадцати.

«Что касается украинской темы, то и США и их союзники в ходе дискуссий сегодня отметились достаточно агрессивно, обвинив Россию в, как они говорят, „неспровоцированной агрессии против Украины“, — сказал он.