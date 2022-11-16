Посол РФ в Польше получил в МИД страны ноту из-за взрыва ракеты на востоке республики

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол РФ в Польше Сергей Андреев получил в МИД страны ноту из-за взрыва на востоке республики ракеты, которой польское внешнеполитическое ведомство приписывает российское производство. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь министерства Лукаш Ясина.

«Министр [Збигнев Рау] представил послу дипломатическую ноту, которая описывает ситуацию и наш взгляд на все это дело. Посол принял к сведению и покинул МИД», — сказал Ясина.

Ранее в среду заместитель главы польского МИД Павел Яблоньский сообщил, что российский посол ночью посетил министерство иностранных дел республики, отметив, что дипотношения между странами сохраняются. По словам пресс-секретаря польского ведомства, состоявшаяся ночью встреча продолжалась четыре минуты и не сопровождалась рукопожатиями и другими проявлениями вежливости.