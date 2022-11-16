РФ внесла в стоп-лист премьера Ирландии, а также министра иностранных дел и обороны — МИД

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в среду ввела санкции 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии, в том числе против премьер-министра Михола Мартина, а также министра иностранных дел и министра обороны Саймона Коувени. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства.

«В список ирландских граждан, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включены, в частности, премьер-министр Михол Мартин, его заместитель Лео Варадкар, председатель Дойла (нижней палаты парламента) Шон О’Фергал, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Коувени, министр юстиции Хелен Макэнти, министр финансов Паскаль Донохью, а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента», — указывается в сообщении российского дипведомства.