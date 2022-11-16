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Почти 50 км пешеходных дорог построит ASTERUS в Покровском-Стрешневе

19:20 16.11.2022

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Иллюстрации пресс службы компании ASTERUS
Девелоперская компания ASTERUS при комплексном освоении территории бывшего Тушинского аэродрома проложила почти 20 км пешеходных дорожек в районе ALIA. Проектом запланировано обустройство еще 31 км безбарьерной пешеходной инфраструктуры, что позволит реализовать концепцию района с акцентом на передвижение без машин.

В настоящий момент в районе ALIA уже введено 18,9 км пешеходной дорожной сети. Запланирована прокладка еще 31 км. Всего на территории бывшего Тушинского аэродрома ASTERUS построит почти 50 км пешеходных дорог.

«Чтобы пешеходы могли чувствовать себя в безопасности, а по району было удобно перемещаться в первую очередь пешком или на велосипеде, количество полос движения в дорожно-транспортной инфраструктуре было сокращено. Пешеходные пространства и велосипедные маршруты, наоборот, были расширены», - рассказывает Вера Стефан, коммерческий директор компании-девелопера ASTERUS.   

Большинство пешеходных маршрутов в районе ALIA прокладываются вдоль зеленых зон к набережной Москвы-реки и природному парку. При этом они соединяют жилую застройку с основными местами притяжения: станциями метрополитена, бизнес-парком, точками стрит-ритейла.

Пешеходные дорожки имеют ширину от 2 до 6 метров, вдоль них высажены деревья и установлены лавочки, чтобы их можно было использовать для отдыха, работы или встреч. Перемещение по району будет полностью доступным для маломобильных граждан: все места, где есть ступени, дополнены пандусами или альтернативными дорожками без препятствий, по которым легко передвигаться, например, с детской коляской.

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