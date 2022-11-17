Сбер развивает все виды бесконтактной оплаты: телефоном, QR-кодом и «улыбкой»

11:07

Сервис бесконтактных платежей SberPay NFC вернется клиентам Сбера уже в ноябре. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев рассказал «Коммерсанту». «Очень приятно возвращать клиентам сервисы, к которым они привыкли. Надеемся, что теперь SberPay привлечет еще больше клиентов», – отметил он. При этом, по его словам, SberPay будет доступен только на телефонах Android.

Кроме того, очень активно развивается сервис оплаты QR-кодом, заметил Кирилл Царев. «Уже около 700 тыс. наших терминалов поддерживают эту технологию, – сообщил он. – Планируем, что до конца этого года цифра вырастет до 1 млн. А к середине 2023 года мы реализуем оплату QR-кодом на всех наших терминалах».

«Биометрия – это еще один способ оплаты. Когда привычные способы пропадают, это стимулирует появление новых. Оплата биометрией, или лицом – мы это называем «оплата улыбкой», – позволяет не только без карты, но и без телефона осуществить платеж», – добавил Кирилл Царев.

По его словам, 1 млн клиентов привязал свои карты к биометрии, уже осуществлено 570 тыс. трансакций, подключено 3 тыс. торговых точек. «Сейчас идет очень активный диалог с регуляторами – и с Минцифры, и с Центральным банком – по поводу применения биометрии, потому что безопасность здесь в приоритете. Технологии, которые мы применяем, абсолютно защищены», – подчеркнул Кирилл Царев.