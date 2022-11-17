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РФ будет настаивать на озвучивании Польшей данных о том, кто выпустил ракету

16:12 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет настаивать, чтобы Польша озвучила информацию о том, кто выпустил упавшую на ее территории ракету. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» в четверг заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Мы в свою очередь будем настаивать на том, чтобы [в Польше] озвучили, кто выстрелил ракетой, от которой погибли польские граждане», — сказал он.

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