РФ будет настаивать на озвучивании Польшей данных о том, кто выпустил ракету
16:12 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет настаивать, чтобы Польша озвучила информацию о том, кто выпустил упавшую на ее территории ракету. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» в четверг заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Мы в свою очередь будем настаивать на том, чтобы [в Польше] озвучили, кто выстрелил ракетой, от которой погибли польские граждане», — сказал он.
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