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Польша тормозит принятие в ЕС решения о признании обхода санкций преступлением — Politico

13:00 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша тормозит принятие в Совете ЕС решения о признании обхода санкций преступлением, так как пока рассматривает соответствующий внутренний закон. Об этом сообщило в пятницу со ссылкой на внутренний документ Европейской комиссии издание «Политико».

По его данным, Еврокомиссия все еще ожидает того момента, когда Совет ЕС одобрит решение о признании обхода санкций в качестве преступления. Такая мера позволила бы конфисковать замороженные активы.

Издание указывает, что процесс затормозился из-за Польши. «Хотя Варшава полностью согласна, сначала ей нужно принять у себя соответствующий закон, данный процесс уже идет», — приводит оно слова неназванного дипломата.

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс еще летом сообщил, что намерен в октябре представить директиву, в соответствии с которой обход санкций ЕС будет признан уголовным преступлением.

Уголовное преследование не входит в компетенции ЕС, это часть полномочий судебных органов государств сообщества, которые осуществляются на основании национальных законодательств. Таким образом, Евросоюз предлагает синхронизировать уголовные кодексы стран ЕС, чтобы ввести в них новую уголовную норму по пресечению нарушений режимов санкций.

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