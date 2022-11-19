США намерены не допустить подавления системы ПВО Украины — Пентагон
20:30 19.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США намерены не допустить подавления украинской системы противовоздушной обороны. Об этом заявил журналистам во время поездки на Ближний Восток заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, его слова привело в субботу агентство Рейтер.
«Они действительно пытаются подавить и истощить украинские системы противовоздушной обороны», — утверждал он, говоря о российских ударах по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины, а также связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуре. По версии Кола, США намерены не допустить этого и хотят «обеспечить украинцев тем, что им нужно, чтобы поддержать их средства противовоздушной обороны в жизнеспособном состоянии».
Как полагает заместитель министра обороны, США и их союзники уже «оказали огромную поддержку» системе ПВО Украины. По словам Кола, США «повсеместно приближали украинцев к стандартам НАТО в плане техники». По мнению заместителя шефа Пентагона, это включает передачу зенитных ракетных комплексов NASAMS («Нейсемс»).
Новости
- 21:00 19.11.2022
- РФ располагает «впечатляющими вооружениями», Украину ждет «суровая зима» — Остин
- 20:00 19.11.2022
- ЕС планирует направить военную миссию в Нигер — СМИ
- 19:30 19.11.2022
- Зеленский не хочет переговоров, чтобы не признавать реалии распада Украины — Медведев
- 19:00 19.11.2022
- Шесть газовых станций Ленобласти переведут на резервную схему из-за крупного пожара на газопроводе
- 18:30 19.11.2022
- Сунак прибыл в Киев и заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину до конца
- 18:00 19.11.2022
- Украина должна назвать всех организаторов провокационного обстрела Польши — Мирошник
- 17:30 19.11.2022
- Средства ПВО РФ уничтожили 10 украинских беспилотников за сутки
- 17:00 19.11.2022
- Решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ беспрецедентно — МИД РФ
- 16:00 19.11.2022
- Главным бенефициаром отъезда россиян из-за СВО стала Армения - Forbes
- 15:00 19.11.2022
- Подразделения союзных сил продвигаются по всей линии фронта — Пушилин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать