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США намерены не допустить подавления системы ПВО Украины — Пентагон

20:30 19.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США намерены не допустить подавления украинской системы противовоздушной обороны. Об этом заявил журналистам во время поездки на Ближний Восток заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, его слова привело в субботу агентство Рейтер.

«Они действительно пытаются подавить и истощить украинские системы противовоздушной обороны», — утверждал он, говоря о российских ударах по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины, а также связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуре. По версии Кола, США намерены не допустить этого и хотят «обеспечить украинцев тем, что им нужно, чтобы поддержать их средства противовоздушной обороны в жизнеспособном состоянии».

Как полагает заместитель министра обороны, США и их союзники уже «оказали огромную поддержку» системе ПВО Украины. По словам Кола, США «повсеместно приближали украинцев к стандартам НАТО в плане техники». По мнению заместителя шефа Пентагона, это включает передачу зенитных ракетных комплексов NASAMS («Нейсемс»).

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