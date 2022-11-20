В Чечне сформировано новое спецподразделение ОМОН Росгвардии «Ахмат-1»

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о завершении кадрового формирования нового структурного спецподразделения Управления Росгвардии по Чеченской Республике — ОМОН «Ахмат-1». В его структуре более двух тысяч человек, подразделение укомплектовано современным вооружением.



«Кадровое формирование нового структурного спецподразделения Управления Росгвардии по Чеченской Республике — ОМОНа „Ахмат-1“ успешно завершено. В структуре создано более двух тысяч новых рабочих мест. Все они укомплектованы», — написал Кадыров в воскресенье в телеграм-канале. Он отметил, что подразделение укомплектовано современным вооружением и экипировкой, личный состав обеспечен всем необходимым для несения службы и выполнения поставленных оперативно-боевых задач любой сложности.



Как отметил Кадыров, командир ОМОН «Ахмат-1» — боевой офицер Алихан Шавхалов, отлично зарекомендовавший себя при выполнении задач в ходе специальной военной операции.



