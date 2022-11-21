0
0
92
НОВОСТИ

Состязание США одновременно с РФ и Китаем приведет к провалу - СМИ

10:05 21.11.2022 Источник: Газета.Ru

Американский аналитик Ричард Фонтэйн утверждает, что стремление Вашингтона состязаться одновременно с Москвой и Пекином приведет США к провалу. Об этом сообщает Foreign Affairs.

По его мнению, попытки США противостоять влиянию РФ и КНР, даже работая с союзными государствами и предпринимая все иные разумные шаги для усиления мощи Штатов, обречены на провал.

«Попытка реализовывать все это (противостояние) по всему миру приведет к истощению и подорвет способность США решать наиболее важные вопросы», — отмечает Фонтэйн.

Он считает, что в этом и заключается суть «стратегической головоломки», которую предстоит решить Штатам.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 21.11.2022
Количество погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до 10
0
40
10:20 21.11.2022
Количество запрещенных книг в американских школах выросло в два раза за год — FT
0
66
10:00 21.11.2022
Глава МАГАТЭ заявил об прекрасной осведомленности Путина положением дел на Запорожской АЭС
0
95
09:32 21.11.2022
Япония выделила помощь 19 странам, не поддержавшим резолюцию ООН с осуждением РФ — ТВ
0
151
09:20 21.11.2022
Зеленский должен предстать перед трибуналом - Володин
0
153
09:05 21.11.2022
Токаев побеждает на выборах главы Казахстана с 81,31% голосов — предварительные данные ЦИК
0
171
09:00 21.11.2022
NYT подтвердила подлинность видео с расстрелом ВСУ российских пленных
0
198
17:30 20.11.2022
Трамп заявил, что не собирается возвращаться в «Твиттере»
0
743
17:10 20.11.2022
Пожар на цветочном складе в центре Москвы тушат три вертолета и пожарный поезд - МЧС
0
768
15:20 20.11.2022
ВСУ Украины получат от Франции ЗРК Crotale - СМИ
0
852

Возврат к списку