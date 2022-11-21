Состязание США одновременно с РФ и Китаем приведет к провалу - СМИ

10:05 Источник: Газета.Ru

Американский аналитик Ричард Фонтэйн утверждает, что стремление Вашингтона состязаться одновременно с Москвой и Пекином приведет США к провалу. Об этом сообщает Foreign Affairs.

По его мнению, попытки США противостоять влиянию РФ и КНР, даже работая с союзными государствами и предпринимая все иные разумные шаги для усиления мощи Штатов, обречены на провал.

«Попытка реализовывать все это (противостояние) по всему миру приведет к истощению и подорвет способность США решать наиболее важные вопросы», — отмечает Фонтэйн.

Он считает, что в этом и заключается суть «стратегической головоломки», которую предстоит решить Штатам. Газета.Ru