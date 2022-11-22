У РФ и Турции есть разногласия по выполнению Сочинского меморандума — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Определенные нюансы и разногласия присутствуют в подходах РФ и Турции к выполнению Сочинского меморандума по Сирии, но дружеский характер отношений двух стран позволяет открыто и конструктивно их обсуждать. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть определенные нюансы в подходах РФ и Турции к положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по тому самому Сочинскому меморандуму. Эти нюансы и иногда даже разногласия неоднократно обсуждались двумя президентами. И, слава богу, дружественный и партнерский характер отношений с Турцией позволяет открыто и конструктивно обсуждать эти разногласия», — сказал он.