У РФ и Турции есть разногласия по выполнению Сочинского меморандума — Песков
15:00 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Определенные нюансы и разногласия присутствуют в подходах РФ и Турции к выполнению Сочинского меморандума по Сирии, но дружеский характер отношений двух стран позволяет открыто и конструктивно их обсуждать. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Есть определенные нюансы в подходах РФ и Турции к положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по тому самому Сочинскому меморандуму. Эти нюансы и иногда даже разногласия неоднократно обсуждались двумя президентами. И, слава богу, дружественный и партнерский характер отношений с Турцией позволяет открыто и конструктивно обсуждать эти разногласия», — сказал он.
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