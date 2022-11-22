Главной причиной спада экономики в Европе стал не конфликт на Украине - Шольц
18:40 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что нынешние события на Украине не являются основной причиной ухудшения экономической ситуации в Европе, однако конфликт стал катализатором этих процессов. Такое мнение он высказал во вторник в Берлине, выступая на экономическом форуме, организованном газетой «Зюддойче цайтунг».
Шольц отметил, что «счастливые времена, когда европейцы и североамериканцы могли наслаждаться лучшим из всех экономических благ: стабильным ростом, низкой инфляцией и высоким уровнем занятости, прошли». Эта «экономическая исключительная ситуация», по его словам, не могла продолжаться долго. Спецоперация РФ и «экономические последствия пандемии, возможно, ускорили ее конец, но не стали ее первопричиной», сказал глава правительства ФРГ.
Настоящей причиной, по его мнению, является экономический рост в странах Азии. «Все более многополярный мир сегодня коренным образом перестраивается, — пояснил Шольц. — Развитие, которое нигде нельзя наблюдать более отчетливо, чем в Юго-Восточной Азии». В этой связи канцлер ФРГ подчеркнул, что в течение десятилетий такие государства, как Вьетнам и Индонезия, производили товары относительно дешево, прежде всего для европейского, североамериканского и все чаще китайского рынков. «Тем временем, однако, миллиард человек поднялись до среднего класса с соответствующей покупательной способностью», — указал Шольц.
В то же время он выступил в защиту глобализации, назвав «деглобализацию опасным и неверным путем». «И не только потому, что большая часть мира не пойдет по этому пути», — предупредил Шольц. Германия и Европа с их высокотехнологичной и ориентированной на экспорт экономикой, по его мнению, зависят от международного разделения труда. «Цель должна заключаться в расширении торговли с перспективными регионами мира, разумеется, на основе справедливых правил», — резюмировал глава кабмина ФРГ.
Таким образом, он призвал к диверсификации экономики. Касаясь отношений с Россией, Шольц утверждал, что «Германия испытала, что значит быть слишком зависимыми от такого стратегически важного ресурса, как газ». «Эта ошибка не повторится с нами во второй раз», — заключил канцлер ФРГ. Конкретно это, по его словам, означает, что зависимость, в частности, от Китая, должна снижаться за счет поиска новых источников поставок и рынков сбыта.
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