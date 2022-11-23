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Махмуд-Али Калиматов: в 2022 году 49 врачей из Ингушетии станут участниками программы "Земский доктор"

19:01 23.11.2022

ингушетия
Квалифицированные медики сейчас очень нужны Ингушетии.
Фото с сайта www.minzdravri.ru
Многие врачи из Ингушетии выбирают для работы сельские поселения и становятся участниками программы «Земский доктор». Глава региона Махмуд-Али Калиматов заявил, что финансовая поддержка, которую они получают, становится хорошим стартовым капиталом.

 Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился с министром здравоохранения Магомед-Баширом Балаевым, который доложил о ходе реализации в субъекте программы «Земский доктор». Он указал, что 49 врачей поедут работать в сельские поселения как участники программы «Земский доктор», и 23 из них уже получили выплаты в размере 1 миллиона рублей. Калиматов обратил внимание на необходимость оказания поддержки медикам и поощрения сотрудников сферы здравоохранения.

«Отрадно, что молодые специалисты предпочитают городам небольшие и отдаленные сельские поселения, где люди также нуждаются в качественной медицинской помощи. А финансовая поддержка в рамках проекта «Земский доктор» является хорошим стартовым капиталом для молодых врачей при переезде в сельские поселения», – отметил Махмуд-Али Калиматов.

Балаев заметил, что желающих стать участниками проекта много, но под критерии подходят не все. Сейчас Ингушетии нужны педиатры, анестезиологи-реаниматологи и врачи скорой помощи.

Всего за девять лет, в течение которых действует программа «Земский доктор», реализующаяся в РФ с 2012 года, единовременные выплаты получили 245 медработников.

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