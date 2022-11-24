Дума приняла закон о борьбе с иностранным вмешательством
14:32 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, заключительном чтении законопроект в развитие законодательства об иностранных агентах, который направлен на противодействие иностранному вмешательству.
Документом в том числе приравнивается к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, информационная продукция, произведенная иностранным агентом для несовершеннолетних.
Также закон содержит норму, вводящую запрет на проведение митингов, шествий и демонстраций на территории вокзалов, аэропортов, образовательных организаций и в местах, прилегающих к зданиям органов публичной власти. При этом запрет не будет распространен на публичные богослужения и другие религиозные обряды и церемонии, если это обусловлено историческими, культурными и иными объективными особенностями субъекта РФ.
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