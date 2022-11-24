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НОВОСТИ

В Минпромторге считают, что что экспорт металлургической продукции не требует господдержки

19:20 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Статс-секретарь замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов считает, что экспорт металлургической продукции не требует господдержки, отрасль неплохо адаптировалась к новым условиям. Металлурги ранее просили субсидии из бюджета для РЖД, чтобы монополия могла предоставить предприятиям отрасли скидки к тарифам на перевозки продукции на Дальний Восток. Евтухов также сообщил, что стратегия развития металлургической отрасли до 2030 года 10 ноября была внесена в правительство и проходит согласования на площадке аппарата правительства.

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