В Европе из-за энергокризиса может возрасти смертность - СМИ

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост цен на электроэнергию в европейских странах на фоне энергетического кризиса может обернуться тем, что многие жители ЕС, Великобритании, Норвегии и Швейцарии не смогут позволить себе отопление. В результате при самых мрачных прогнозах в государствах Европы предстоящей зимой, если она будет суровой, может умереть примерно на 335 тыс. человек больше, чем в среднем с декабря по февраль в предыдущие годы XXI века до пандемии коронавируса, сообщил в пятницу британский журнал «Экономист» на основании своих подсчетов.

Если же зима выдастся мягкой, то аналитики предсказывают рост смертности на 32 тыс. человек. «Экономист» добавил, что энергетический кризис в зимний период может спровоцировать большее число смертей, чем конфликт на Украине. Прогноз журнала базируется не только на погодном факторе, но и на демографических показателях каждой страны, доходах населения, объема государственной энергетической поддержки, показателях заболеваемости гриппом и энергоэффективности. Издание добавило, что, как правило, рост цен на электроэнергию на 10% в среднем приводит к повышению смертности на 0,6%.