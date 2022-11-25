Ройзман и Новиков включены в список физлиц-иноагентов
21:45 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство юстиции РФ внесло в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, шесть человек, в том числе экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и адвоката Илью Новикова, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства в пятницу.
В список также попал координатор движения «Голос» (признано в РФ НКО-иноагентом) Виталий Ковин, который в октябре этого года был исключен из реестра СМИ-иноагентов.
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