Ройзман и Новиков включены в список физлиц-иноагентов

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции РФ внесло в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, шесть человек, в том числе экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и адвоката Илью Новикова, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства в пятницу.

В список также попал координатор движения «Голос» (признано в РФ НКО-иноагентом) Виталий Ковин, который в октябре этого года был исключен из реестра СМИ-иноагентов.