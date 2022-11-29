Если Apple и Google откажутся от приложения Twitter, Макс выпустить собственную модель смартфона
10:00 26.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Надеюсь, до этого не дойдет. Но, если у меня не будет другого выхода, я создам альтернативный телефон», — отреагировал Маск на комментарий пользователя соцсети, посчитавшего, что в случае необходимости для «человека, которые строит ракеты для полета к Марсу, выпустить простой маленький смартфон не составит большого труда».
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