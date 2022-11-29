Если Apple и Google откажутся от приложения Twitter, Макс выпустить собственную модель смартфона

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск в пятницу пообещал выпустить собственную модель смартфона, если Apple («Эппл») и Google («Гугл») сделают приложение Twitter («Твиттер») недоступным для устройств, работающих с принадлежащими этим компаниям магазинами App Store и Google Play.



«Надеюсь, до этого не дойдет. Но, если у меня не будет другого выхода, я создам альтернативный телефон», — отреагировал Маск на комментарий пользователя соцсети, посчитавшего, что в случае необходимости для «человека, которые строит ракеты для полета к Марсу, выпустить простой маленький смартфон не составит большого труда».



